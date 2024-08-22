لطلاب الثانوية العامة.. اليوم أخر فرصة لتقديم طلب تظلم على النتيجة

كتب محمود طه حسين

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم الخميس 22 أغسطس الجارى أخر فرصة لتقديم طلب تظلم على نتيجة الثانوية العامة 2024، حيث يمكن للطلاب الراغبين فى تقديم طلب تظلم على النتيجة الدخول على موقع الوزارة اليوم قبل غلق باب التظلم وتقديم طلب، على الرابط التالى: https://tazalom.emis.gov.eg/Identity/Account/Login?ReturnUrl=%2F#loaded

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى طلاب الثانوية العامة بالتقدم بطلب تظلمات علي نتيجة الثانوي 2024، وذلك بعد دفع مبلغ 300 جنيه مصري عن المادة الواحدة من خلال أحد منافذ الدفع البنكي المخصصة لذلك ( البريد المصري - فورى - وقتي - إيجي باى - سداد - ضامن - أمان -مصاري - بيي - ممكن - طلقة - موجة - خالص موبايل - أموال ) وبعد الدفع يلزم على الطالب الدخول للموقع واختيار المادة أو المواد التى يريد التظلم بها.

وطالبت وزارة التربية والتعليم، بمتابعة الموقع الرسمي للوزارة بشكل شبه يومى لمعرفة موعد ومكان الاطلاع الخاص بالتظلمات علي نتيجة الثانوية العامة 2024 وكذلك الاطلاع على نتيجة التظلم.

وأضافت وزارة التعليم، بالنسبة لطلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا وطلاب مدارس المكفوفين يمكنهم التوجه إلى لجنة النظام والمراقبة قطاع القاهرة (أ) في التوقيتات المناسبة لهم للتظلم بعد سداد الرسوم المقررة في منافذ الدفع.