قومى المرأة بالشرقية: عقد 49 من جلسات الدوار بقرى المرحلة الثانية لحياة كريمة

الشرقية- فتحية الديب

استأنف فرع المجلس القومى للمرأة بالشرقية، فعاليات برنامج الجلسات التوعوية "جلسات الدوار" الذى ينظمه المجلس، ويهدف إلى تصحيح المعتقدات والمفاهيم المغلوطة الخاصة بالقضية السكانية فى المجتمع، من خلال توعية السيدات والأسرة بقضايا تنمية الأسرة مثل "التوعية بالحقوق الإنجابية من منظور طبى ودينى"، يأتى هذا فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بهدف تمكين المراة اقتصاديا.

وقالت الدكتورة عايدة عطية، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالشرقية، لـ"اليوم السابع" إنه تم عقد 49 من جلسات الدوار، التى انطلقت فى قرى المرحلة الثانية التى تشملها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"داخل 55 قرية بمراكز مراكز ديرب نجم وبلبيس وأبو حماد وفاقوس وأولاد صقر.

مشيرة إلى أن الجلسات استهدفت 2313 سيدة و237 رجلا بإجمالى 2450 سيدة ورجلا، وتهدف إلى فتح النقاش مع السيدات والأهالى للتعريف بموضوعات القضية السكانية والصحة الإنجابية، ومنها أهمية المباعدة بين الأبناء والأمومة الآمنة، والتربية السليمة للأبناء وغيرها، فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية.



يذكر أن المجلس القومى للمرأة يعمل فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، على محورين أساسيين، هما التمكين الاقتصادى للمرأة، والتدخل الثقافى والتوعوى والتعليمى.



الجلسات



جانب من جلسات الدوار



جلسات الدوار بالشرقية



جلسات الدوار