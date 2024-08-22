غلق كلى أعلى نفق نصر الدين حتى سور مترو الأنفاق بشارع الهرم اليوم

كتبت – مرام محمد

تجري الهيئة القومية للأنفاق، مساء اليوم الخميس الموافق 22/8/2024، غلقًا كليًا، للمنطقة أعلى نفق نصر الدين حتى سور مترو الأنفاق والسكة الحديد نطاق حي العمرانية، في إطار تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع مترو الأنفاق الخط الرابع والمار بشارع الأهرام وتسليم المرحلة الأولى من المحطة رقم 13، وذلك حسب ما أعلنت محافظة الجيزة.

ومن جانبه، وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، حى العمرانية وجهاز السرفيس برفع كافة الإشغالات والتعديات والمعوقات من المسار المذكور ومنع تواجد سيارات النقل الجماعى والسرفيس بالمنطقة أو بالشوارع المجاورة لمحطة المترو والتأكيد على التزامهم بالوقوف بالموقف الجديد الكائن أسفل محور الفريق كمال عامر وذلك لتسهيل عمل الشركة المنفذة للمشروع.

ووجه المحافظ الشركة المنفذة لمشروع مترو الأنفاق الخط الرابع بتنفيذ رصيف مشاة بعرض 2.5 م حتى سور مترو الأنفاق، لخدمة المواطنين بالمنطقة، وكذلك المترددين على محطة مترو الأنفاق وتركيب كشافات للإنارة بالإضافة إلى تنفيذ حارة طوارئ تسمح بمرور عربات الاسعاف والمطافئ فى حالة الضرورة القصوى.

وأكد المحافظ على الشركة بضرورة تأمين الموقع بشكل كامل للحفاظ على سلامة المواطنين والمنشآت المحيطة، لافتًا إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة سوف تقوم بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللافتات الإرشادية اللازمة لمعاونة المواطنين فى معرفة الاتجاهات البديلة.