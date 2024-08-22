ضمن جهود لتحالف الوطنى.. تنظيم قافلة علاجية لدعم 350 مريضا بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

أعلنت جمعية الأرومان عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى عن تنفيذ قافلة طبية بالتعان مع مستشفى سوهاج الجامعى استهدفت توقيع الكشف الطبي على عدد 350 مريض ضمن المرضى الأولى بالرعاية، بقريتي حي الكوثر والكولا مركز أخميم، وقرية أولاد عزاز بمركز سوهاج، وذلك برعاية مديرية التضامن الإجتماعى بالمحافظة.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وانطلاقاُ من حرص واهتمام اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر إستحقاقاً وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الطبية المناسبة لرفع المعاناة عن كاهلهم.

ومن جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان أنه يتم اجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان تمامًا مع تحمل الجمعية نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، كما يتم صرف العلاج الدوائى لمن يحتاج، وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب،وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا .

واختتم اللواء ممدوح إلى أن الجمعية بمحافظة سوهاج سبق لها ونفذت عدد كبير من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحى.