اليوم السابع
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الخميس، 22 أغسطس 2024 09:19 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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ضبط 13 طن و886 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالشرقية

الخميس، 22 أغسطس 2024 09:12 ص
ضبط 13 طن و886 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالشرقية لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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شنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الشرقية حملات تفتيشية على أسواق بيع اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتهم، حيث تم ضبط أكثر من 13 طن و 886 كجم لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية ولحوم مصنعة وكبده ودواجن مفروم واسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

يأتى ذلك فى إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة من خلال مديريات الطب البيطرى بالمحافظات في الرقابة والتفتيش على منافذ وأسواق بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمنتجات ذات الأصل الحيواني من أجل توفير غذاء صحي وآمن، حفاظًا على حياة المواطنين من الأغذية الفاسدة أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وتكثف الهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال مديرياتها فى المحافظات الحملات على الأسواق لضبط الاغذية الغير صالحة للاستهلاك واللحوم التى يتم ذبحها خارج المجازر، وذلك بناءً علي تعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتكثيف حملات التفتيش والرقابة على منافذ بيع اللحوم والاسماك والدواجن حفاظًا على صحة المواطنين.
 







الطب البيطرى

وزارة الزراعة

لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى

الشرقية



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