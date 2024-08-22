اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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صحف الكويت تبرز تأكيد الرئيس السيسى أهمية تخفيض حدود مدد الحبس الاحتياطى القصوى

الخميس، 22 أغسطس 2024 09:39 ص
صحف الكويت تبرز تأكيد الرئيس السيسى أهمية تخفيض حدود مدد الحبس الاحتياطى القصوى الرئيس السيسى
الكويت (أ ش أ)

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أبرزت الصحف الكويتية، الصادرة صباح اليوم الخميس، تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسى أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطى، والحفاظ على طبيعته كإجراء وقائى تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة، مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطى المختلفة، وأهمية التعويض المادى والأدبى وجبر الضرر لمن يتعرض لحبس احتياطى خاطئ.

وفي صحف "الجريدة" و"الرأي" و"الأنباء"، وتحت عنوان "السيسي يوجه بتخفيض الحد الأقصى للحبس الاحتياطى"، أشارت الصحف إلى تأكيد الرئيس السيسي على أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي التي تصل حاليا إلى عامين، وتوجيهه بإحالة توصيات لجنة الحوار الوطني بهذا الصدد إلى الحكومة لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيلها.

وأوضحت الصحف الكويتية أن الرئيس السيسي أكد أيضا أن استجابته لتوصيات الحوار الوطني نابعة من الرغبة الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.







الرئيس السيسى

الحبس الاحتياطى

مدد الحبس الاحتياطى

الحد الأقصى للحبس الاحتياطى

الصحف الكويتية




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