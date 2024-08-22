اليوم السابع
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الخميس، 22 أغسطس 2024 02:30 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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شركات طيران عالمية تؤجل عودة رحلاتها إلى إسرائيل

الخميس، 22 أغسطس 2024 02:00 ص
شركات طيران عالمية تؤجل عودة رحلاتها إلى إسرائيل جيش الاحتلال الإسرائيلى
أ ش أ

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أرجأت شركات طيران في الولايات المتحدة وأوروبا عودتها لتسيير الرحلات إلى إسرائيل ومنها، وسط التصعيد بين حزب الله وإسرائيل، وتداعيات ذلك على سلامة الطيران.

وقالت صحيفة "يديعوت آحرونوت" الإسرائيلية إن الخطوط الجوية الأمريكية أجلت موعد عودتها إلى 29 مارس، فيما أرجأت شركة (دلتا) الأمريكية عودتها من نهاية الشهر إلى 30 سبتمبر.

وأضافت الصحيفة أن شركة يونايتد إيرلاينز أجلت عودة رحلاتها إلى إسرائيل حتى إشعار آخر، فيما ألغت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا رحلاتها إلى إسرائيل ووجهات أخرى في الشرق الأوسط حتى يوم الاثنين، بعد تقييم أمني.







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