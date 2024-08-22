"روبوت لتنظيف الخلايا الشمسية" مشروع تخرج لطلاب هندسة جامعة الزقازيق.. صور

تتميز كلية الهندسة جامعة الزقازيق، بين الجامعات المصرية بالريادة فى مشروعات التخرج لطلابها بالفرق النهائية والمشاركة فى المسابقات الدولية بنماذج من المشروعات، وقام فريق من طلاب هندسة الزقازيق فى تنفيذ مشروع "تصميم وتصنيع واختبار التنظيف الآلى للألواح الشمسية" وحقق المشروع تفوق كبير حيث حصد المركز الأول فى الأنظمة المؤتمتة لتنظيف الألواح الشمسية، والمركز السادس فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة فى الهاكاثون الثالث للحلول الذكية للطاقة المتجددة فى معهد بحوث الإلكترونيات، كما حصل المشروع على دعم أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.

وقال الدكتور رضا جاد، مدرس بقسم هندسة القوى المكانيكية، بكلية الهندسة جامعة الزقازيق، إن هدف الطلاب من المشروع تعزيز إنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية من خلال تصميم وتصنيع نظام تنظيف للألواح الشمسية، يعمل بشكل إلى ويمكن أيضا التحكم به عن بعد.

وقال عدد من الطلاب المشاركين فى المشروع: "هدفنا من المشروع إنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية من خلال تصميم وتصنيع نظام تنظيف للألواح الشمسية، يعمل بشكل إلى ويمكن أيضا التحكم به عن بعد، وتم تصميم واختبار نظام SPAC المقترح على جزء من نظامنا الكهروضوئى فوق مبنى الهندسة الميكانيكية بجامعة الزقازيق".

وتابع الطلاب: "نموذجنا عبارة عن روبوت تنظيف الألواح الشمسية يمكنه التنظيف باستخدام الماء ام بدونه. يعمل الروبوت على سيور من المطاط، حيث يعمل كل سير باستخدام محرك يساعد على حركة الروبوت فى جميع الاتجاهات، كما توجد فرشتين فى على جسم الروبوت مثبتة فى الأمام والخلف تعمل على تنظيف الألواح الشمسية وإزالة الغبار والأوساخ، على الفرش يوجد غطاء، مثبت على كل غطاء النظام الخاص بتغذية الماء فى حالة التنظيف باستخدام الماء".

ولفت عدد من الطلاب، إلى أن المشروع حقق تفوق كبير حيث حصد المركز الأول فى الأنظمة المؤتمتة لتنظيف الألواح الشمسية، والمركز السادس فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة فى الهاكاثون الثالث للحلول الذكية للطاقة المتجددة فى معهد بحوث الإلكترونيات، كما حصل المشروع على دعم أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، ويأمل الطلاب فى تطوير الفكرة من خلال بعض الإضافات والتعديلات، ووجود مستثمر يمكنه تبنى هذة الفكرة كى يتم تنفيذها كما تم التخطيط لها.

وشارك فيها كل من الطلاب " عبد الرحمن خالد عبد العزيز محمد - عبد الرحمن رضا محمد محمد- خالد صلاح إبراهيم عطية - أحمد محمد سعيد- محمد أحمد محمد أحمد - محمد صلاح جودة السعيد- محمد علاء محمد فوزي- هشام أمير عبده مصطفى".

وقال الدكتور أحمد فاروق عبدالجواد، عميد كلية الهندسة وأستاذ هندسة القوى الميكانيكية فى جامعة الزقازيق، وأول عميد من أبناء الكلية، إن إدارة الكلية تحرص برئاسة الدكتور خالد الدرادنلى، رئيس الجامعة على توفير مناخ مناسب للطلاب لتنفيذ مشاريعهم فضلا عن الدعم المادى الذى يساعدهم على تنفيذ أفكارهم والابتكار، منوها أن كلية الهندسة جامعة الزقازيق، تم إنشائها عام 1978ميلادية، وهى من الكليات القديمة العريقة، والكلية بها العديد من التخصصات.