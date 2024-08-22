رئيس جامعة بنها يصدر عددا من القرارات والتكليفات الجديدة .. تعرف عليها

القليوبية إبراهيم سالم

أصدر الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، عددًا من القرارات والتكليفات الجديدة، شملت تعيين الدكتور أسامة علي السيد الأستاذ بقسم التصميم الصناعي بكلية الفنون التطبيقية وكيلا للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وتعيين الدكتور محمد عبد الرحمن موسى الأستاذ بقسم الكيمياء بكلية العلوم وكيلا للكلية لشئون التعليم والطلاب، وتعيين الدكتور علي عبد المعبود علي الأستاذ بقسم الكيمياء بكلية العلوم وكيلا للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وتعيين الدكتور السيد السيد علي الأستاذ بقسم الألبان بكلية الزراعة رئيس لمجلس قسم الألبان بالكلية، وتعيين الدكتور سامح زينهم عبد الجواد الأستاذ بقسم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب رئيسا لمجلس قسم المكتبات والمعلومات بالكلية.

كما شملت القرارات، تجديد تكليف الدكتور أيمن سمير فريد الأستاذ بكلية الطب البيطري مديرا لمركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة، وتجديد تكليف الدكتور شادي المشد الأستاذ المساعد بقسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة بشبرا للعمل مديرا تنفيذيا للمعلومات بالجامعة ومدير لمركز الخدمة العامة لنظم الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، وتجديد تكليف الدكتور محمد أسامة رمضان الأستاذ المتفرغ بكلية الهندسة بشبرا مديرا لمركز الاستشارات والأعمال الهندسية والفنية بالجامعة، وتجديد تكليف الدكتور عمرو عبد الحميد علي الأستاذ المساعد بقسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة ببنها للعمل مديرا لشبكة المعلومات الرقمية الداخلية للجامعة ومديرا تنفيذيا لحاضنة جامعة بنها.

كما تضمنت القرارات أيضا، تكليف الدكتور محمد أحمد إبراهيم الأستاذ بقسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة بشبرا مديرا لمركز الخدمة العامة للمعلومات والخدمات البحثية بالجامعة، وتكليف الدكتور محمد جميل محمد الأستاذ المساعد بقسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة بشبرا مشرفا عاما على مركز الطبع والنشر والتوزيع بالجامعة، وتكليف الدكتور محمد خيري السيد الأستاذ بقسم الصناعات الغذائية بكلية الزراعة نائبا لمدير مركز الابتكار وريادة الأعمال، والقيام بمهام مدير نقطة الاتصال بين الجامعة ومكتب براءات الإختراع المصري.