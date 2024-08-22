رئيس جامعة المنوفية يعلن بدء التشغيل التجريبى لأحدث جهـاز قسطرة قلبية

المنوفية - محمد فتحى

أعلن الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية عن بدء التشغيـل التجريبـي لأحـدث جهـاز قسطـرة قلبيـة بالمستشفيات الجامعية وافتتاح وحـدة غسيـل كلـوي بمستشفي الطـوارئ، وذلك في إطار تطوير وتحسين الخدمات الطبية والصحية التي تقدمها المستشفيات الجامعية والتي تتم وفق أعلى المعايير العالمية لتقديم أرقى مستوى من الخدمات الطبية والعلاجية لجميع المرضى باعتبار مستشفيات جامعة المنوفية هي الملاذ الآمن لجميع المواطنين بالمحافظة.

وأوضح الدكتور أحمد القاصد أن جهاز القسطرة القلبية الجديد الذي تم اضافته إلي المستشفيات الجامعية متعدد الاستخدامات موديل Azurion 7 M20 و هو أحدث جهاز من نوعه وفقاً لأحدث التقنيات و يستخدم في العلاج السريع والطارئ لحالات جلطات القلب، وجلطات بالإضافة الي تصوير الشرايين الطرفية وتشخيص وعلاج الجلطات المخية، معلنا قيام عميد الكلية بإجراء أول عملية قسطرة قلبية لاحد المرضى فور البدء التشغيلي للجهاز .

وأضاف رئيس الجامعة أنه تم أيضا إفتتاح وحدة جديدة لغسيل الكلي بمستشفي الطوارىء تضم 5 ماكينات غسيل كلوي لاسعاف حالات الطوارىء وذلك ضمن خطة الجامعة والمستشفيات الجامعية للتطوير وجودة الخدمة الطبية المقدمة ، مشيرا إلي أن المستشفيات الجامعية تضم 33 ماكينة غسيل كلوي .

ومن جانبه أشار الدكتور محمد النعمانى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية إلي أن الوحده تقدم الرعاية والغسيل الدموي الطارئ لجميع المرضي المترددين علي مستشفي الطوارئ الجامعي بطاقة استيعابية خمس ماكينات للاسطفاء الدموي المزود بأحدث التقنيات لعلاج مرضي غسيل الكلي ،حرصا من الجامعة علي تقديم خدمات علاجية وتشخيصية سريعة للمرضى، مؤكدا علي سعي المستشفيات الجامعية لتوفير الإحتياجات الضرورية لبدء التشغيل التجريبي لوحدة الغسيل البريتوني قريبا وإضافتها ضمن خطط تطوير المستشفيات الجامعية.