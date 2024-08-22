رئيس الوزراء يتابع جاهزية المتحف المصرى الكبير والموعد المقترح لافتتاحه

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

عقد اليوم الخميس، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة الموقف الخاص بجاهزية المتحف المصري الكبير للافتتاح، وكذا أعمال تطوير المنطقة المحيطة به، وذلك بحضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، واللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير، واللواء نبيل ناجي، ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء حسام حسن عبد الحليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع شرطة السياحة والآثار، والسفيرة منال الشناوي، نائب مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء، أن هذا الاجتماع يأتي بهدف الاستعداد لوضع تصور نهائي للعرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن موقف تنفيذ المتحف المصري الكبير، والموعد المقترح للافتتاح.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد التأكيد على ما يمثله افتتاح المتحف المصري الكبير من حدث عالمي مرتقب، بالنظر إلى القيمة الحضارية لهذا الصرح الثقافي المهم، حيث سيتضمن قاعات عرض وفق أحدث التقنيات المتبعة عالمياً لإبراز المقتنيات من القطع الأثرية المتنوعة من فصول مختلفة من الحضارة المصرية والإنسانية.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول موقف الأعمال الجارية بالمتحف المصري الكبير استعداداً للافتتاح، وتشمل استكمال نقل القطع الأثرية إلى قاعات العرض المتحفي، وبعض أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية، إلى جانب سير مشروعات تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف، وتشمل تنفيذ مسطحات خضراء، وتصميمات جمالية، وتطوير الميادين، وأعمال الإضاءة والإعلانات وشبكات الري، مع مواصلة التطوير الكامل للهوية البصرية للطريق الدائري.