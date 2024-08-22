رئيس الوزراء: ندرس استدامة معارض أهلا مدارس طوال العام

كتبت هند مختار

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إنه سيتم افتتاح معارض أهلا مدارس قبل بداية العام الدراسي الجديد.



وقال فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة، أنه يناقش حاليا استدامة هذه المعارض بصورة دائمة بأسعار مخفضة للمواطنين.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن الحكومة تعقد اجتماعات مع كبرى شركات السيارات، لتشجيع الصناعة الوطنية، والدولة تشجع وتدخل كل مستلزمات الإنتاج لهذه الصناعة.



وأوضح أنه يتم العمل على زيادة التشجيع على التصنيع داخل الدولة المصرية ، موضحا أنه تم رصد تعاظم لعملية الاستيراد الشخصى للسيارات ولا يوجد مراكز لتقديم الصيانة او الخدمات لها.

وقال رئيس الوزراء عن ملف سيارات ذوى الهمم :" 70% من ذوى الهمم لا يعرفون أن هناك سيارات تم أخذها منهم دون وجه حق وتم تشكيل لجنة لمراجعة كافة السيارات المتعلقة بذوى الهمم لمعرفة حصولهم عليها من عدمه".