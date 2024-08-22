رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك فى احتفال تكريم قسوس مجمع ملوى بالمنيا

كتب: محمد الأحمدى

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الخميس، خلال جولته الرعوية بمحافظة المنيا بصعيد مصر، في حفل تكريم قسوس مجمع ملوي لسنودس النيل الإنجيلي، في الكنيسة الإنجيلية بملوي، بحضور الدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، والدكتور القس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والقس ميلاد ثروت، رئيس مجمع ملوي الإنجيلي، وراعي كنيسة ملوي القس مدحت سامي، وعدد كبير من قسوس المجمع وعائلاتهم.

وتم تكريم عدد من القسوس تقديرًا لجهودهم في خدمة الكنيسة وهم القس بيوح عازر، والقس دعاء إبراهيم، والقس رأفت ناجي، والقس إكرام سمير. قدّم رئيس الطائفة خطاب الحفل مهنئًا جميع القسوس المكرّمين وعائلاتهم معربًا عن تقديره لجهودهم ، مضيفًا "يا أحبائي، ما أروع أن نخدم الرب، والخدمة الحقيقية ليست منصبًا أو دورًا، وإنما انكسار، وأن نبقى للأبد نخدم السيد المسيح، وعلينا أن نتذكر دائمًا أننا للمسيح، ولغيره لن نكون."

وفي نفس السياق، شارك رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر في لقاء خاص مع قيادات وقسوس مجمع ملوي لسنودس النيل الإنجيلي، لمناقشة أهم القضايا الخاصة بالخدمة والعمل اللاهوتي والكنسي.