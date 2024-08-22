اليوم السابع
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ختام مسابقة القراءة الحرة بـ"أوقاف الدقهلية"

الخميس، 22 أغسطس 2024 04:43 م
ختام مسابقة القراءة الحرة بـ"أوقاف الدقهلية" جانب من الاختبارات الشفوية مع وكيل أوقاف الدقهلية
الدقهلية - سارة الباز

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أعلن الدكتور صفوت نظير، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، عن ختام الاختبارات الشفوية لمسابقة القراءة الحرة المفتوحة للعام 2024/2025، بحضوره ورئاسته للجنة التقييم، مشيرا إلى أن هذه المسابقة تؤكد على التزام وزارة الأوقاف بتعزيز الثقافة الإسلامية، وتشجيع الشباب على التعمق في العلوم الشرعية، وترسيخ روح التنافس البناء بينهم.

وأثنى أعضاء لجنة التقييم على المستوى الرفيع الذي أظهره المتسابقون، لافتين إلى أهمية مثل هذه المسابقات في صقل المهارات الفكرية، وتعزيز الوعي الديني، كما أشادوا بجهود وزارة الأوقاف في رعاية المواهب الشابة، وتوفير الفرص لهم للارتقاء بمعارفهم وتنمية قدراتهم، وذلك كون هذه المسابقات ليست فقط مجرد منافسة، بل هي رحلة ملهمة للعلم والمعرفة، وميدان لتأهيل جيل واعٍ قادر على تحمل مسؤولياته الدينية والوطنية بما يسهم في بناء مجتمع متماسك ومتنور، مستندا للفهم الصحيح للدين والإلمام بأصوله.

 







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الأوقاف بالدقهلية

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صفوت نظير




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