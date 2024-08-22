خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من رئيس فنزويلا تتصل بالعلاقات الثنائية

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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، رسالة خطية، من الرئيس نيكولاس مادورو موروس، رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أنه تسلم الرسالة نيابةً عن الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة المشرف العام على وكالة الدبلوماسية العامة الدكتور عبدالرحمن الرسي، خلال استقباله اليوم الخميس فى ديوان الوزارة بالرياض، سفير جمهورية فنزويلا البوليفارية لدى المملكة العربية السعودية دايفيد بيلاسكيس كارابايو.



وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها فى المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.