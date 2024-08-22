اليوم السابع
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حماس: نحمل قادة الاحتلال مسؤولية إجهاض الجهود التي يقوم بها الوسطاء

الخميس، 22 أغسطس 2024 12:26 ص
حماس: نحمل قادة الاحتلال مسؤولية إجهاض الجهود التي يقوم بها الوسطاء حركة حماس
إبراهيم حسان

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شددت حركة حماس، على ضرورة ضمان سرعة إيصال المساعدات الإنسانية واحتياجات المواطنين في قطاع غزة، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

أضافت حماس: "نحمل قادة الاحتلال مسؤولية إجهاض الجهود التي يقوم بها الوسطاء عبر الإصرار على الاستمرار في العدوان والتنصل لما تم في مراحل سابقة، وأي اتفاق لابد أن يحقق الوقف الشامل للعدوان والانسحاب الكامل من قطاع غزة وبدء الإعمار وإنهاء الحصار مع صفقة تبادل جادة".

وأفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، بمراسلنا: غارة جوية تستهدف منزلا بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.







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