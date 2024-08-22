اليوم السابع
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جامعة عين شمس تعلن تشكيل فريق "قادرون باختلاف" للغناء والموسيقى 24/25

الخميس، 22 أغسطس 2024 06:37 م
جامعة عين شمس تعلن تشكيل فريق "قادرون باختلاف" للغناء والموسيقى 24/25 الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس
كتب محمود راغب

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فى خطوة جديدة نحو دعم الطلاب ذوى الهمم بـ جامعة عين شمس وإبراز مواهبهم، وبرعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، أعلن قطاع التعليم والطلاب عن تشكيل فريق "قادرون باختلاف" للغناء والموسيقى للعام الجامعى 2024-2025، بقيادة المايسترو الدكتور أحمد سالم الأستاذ بكلية التربية النوعية.

يأتى هذا الفريق كجزء من الجهود المستمرة التى تبذلها الجامعة لتعزيز التكامل المجتمعى، وإتاحة الفرص للطلاب من ذوى الهمم للمشاركة الفعالة فى الأنشطة الثقافية والفنية من خلال إدارة النشاط الفنى بالإدارة العامة لرعاية الشباب القناة الشرعية لممارسة الانشطة الطلابيه بالجامعة.

ويهدف فريق "قادرون باختلاف" إلى تسليط الضوء على مواهب الطلاب الفنية وتنمية مهاراتهم فى مجال الموسيقى والغناء، بالإضافة إلى تعزيز ثقتهم بأنفسهم ودمجهم بشكل أكبر فى المجتمع الجامعي.

وسيتم تنظيم فعاليات وعروض فنية طوال العام الجامعى، بمشاركة أعضاء الفريق، مما يتيح لهم فرصة عرض إبداعاتهم أمام الجمهور.

وقد أعلن القطاع أنه على من يرغب من الطلاب ذوى الهمم بالجامعة فى الإنضمام للفريق التواصل مع مدير إدارة النشاط الفنى بالإدارة العامة لرعاية الشباب على رقم موبايل وواتس آب: 01001171574 وذلك لتحديد موعد المقابلة الشخصية للاختبار.







جامعة عين شمس

عين شمس

قادرون باختلاف



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