توصيات هامة لمزارعى القطن خلال شهر أغسطس.. تعرف عليها

كتبت أسماء نصار

يعتبر شهر أغسطس فترة حرجة فى دورة حياة محصول القطن، حيث يشهد النبات مراحل حاسمة كالتزهير والتكوين النهائى للكبسولات. لذلك، يتطلب هذا الشهر عناية خاصة من المزارع لضمان الحصول على محصول وفير وعالى الجودة.

وحدد الدكتور مصطفى عمارة المنسق الإعلامى لمعهد بحوث القطن عدد من التوصيات التى يجب على المزارعين الالتزام بها، وتتمثل في:

1- الري: يجب أن يكون منتظمًا ولكن ليس مفرطًا مع تجنب الغرق الذى يؤدى إلى تعفن الجذور وتساقط الأزهار.

2- التسميد: يجب تقليل كمية الأسمدة النيتروجينية فى هذه المرحلة لتجنب النمو الخضرى الزائد على حساب الإنتاج.

3- الوقاية من الحشائش:يتم عزق الحقول بانتظام للتخلص من الحشائش التى تتنافس مع نباتات القطن على الماء والمغذيات.