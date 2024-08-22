تنظيم معرض لتوزيع الأثاث المنزلى والأجهزة الكهربائية مجانا لدعم 400 أسرة بالدقهلية.. صور

الدقهلية ـ سارة الباز

نظمت جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطني لدعم العمل الأهلي والتنموي، معرضا لتوزيع الأثاث المنزلي، والأجهزة الكهربائية؛ لدعم 400 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية، والأكثر احتياجًا بقرى: ميت يعيش، وكفر المحمدية، وكفر الجوهري، وكفر الشهيد، والدبونية التابعين لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

وأكدت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالدقهلية على أن تنظيم المعرض؛ جاء لإدخال روح البهجة على الأسر الأولى بالرعاية، والتخفيف عن كاهلهم، مشددة على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص المستفيدين من المعرض؛ وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة.

وأوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان أن تنظيم معارض الأثاث، والأجهزة الكهربائية من الأورمان يتم وفق خطة مسحية تستهدف التواجد في كل أنحاء المحافظة، وأن المستفيد هو الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل، وأيتام، أو أن يكون عائل الأسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه لإعالة أسرته.

وأضاف بأن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى نجوع، وكفور، وعزب، وقرى المحافظة تقوم برصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا، وتأثيراً على واقع معيشة الأسر الأكثر احتياجا في النطاقات الجغرافية الفقيرة، ووجد أن هذه الأسر تفتقر إلى فرص عمل، وأن ظروف معيشة هذه الأسر تمنعها من تلبية احتياجاتها.

يذكر أن تنظيم معارض الأثاث، والأجهزة الكهربائية يأتى استكمالًا لجهود الأورمان، التي تنظمها لصالح الأسر الأكثر احتياجًا بالقرى الفقيرة من توزيع مساعدات موسمية، وتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة، ومتناهية الصغر، وإعادة إعمار المنازل المتهالكة بترميم الجدران، وعمل الأسقف، والمحارة، والسباكة، والأرضيات، وتوصيل مياه الشرب النقية، والكهرباء بالمجان تمامًا.



معرض الأورمان لتوزيع الأثاث