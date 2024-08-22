"تموين الفيوم" تحرر 404 مخالفات متنوعة فى مجال المخابز والأسواق بحملات تموينية

الفيوم رباب الجالي

شنت إدارات التموين بمراكز محافظة الفيوم، حملات تموينية مكبرة على الأسواق، وذلك لضبط الخارجين عن القانون في مجال بيع السلع التموينية، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 9100 طن الدقيق البلدي قبل بيعه بالسوق السوداء، و2 طن مخثرات رومي مجهولة المصدر، و6768 قطعة حلاوة، منتهية الصلاحية، و6269 قطعة حلوي منتهية الصلاحية مختلفة الأنواع، و1260 عبوة عسل نحل مختلفة الأصناف والأوزان بدون فواتير، و54 كيلو جرام من اللحوم الفاسدة والغير صالحة للإستهلاك الآدمي.

وفي مجال المخابز، تم تحرير 304 محاضر لمخابز مختلفة، من بينها 20 محضر نقص أوزان، و72 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و3 محاضر تصرف وتجميع، ومحضر عدم وجود سجلات و208 محاضر مختلفة.

وفي مجال الرقابة علي الأسواق، تم تحرير 97 محضر منهم 63 محضر عدم إعلان عن أسعار، و3 محاضر بيع أعلي من السعر الرسمي و5 محاضر منتجات منتهية الصلاحية، ومحضر غش تجاري، و3 محاضر لمنتجات مجهولة المصدر، و5 محاضر لفروع أوكازيون، و4 محاضر لعدم وجود شهادات صحية، ومحضرين لسلع بدون فواتير، و7 محاضر تجميع سلع مدعمة، ومحضرين آخرين.

كما تم تحرير محضر لمحطة تمويل مواد بترولية، لعدم الإعلان عن الأسعار، و3 محاضر لضبط لحوم فاسدة.

كما قامت الحملات بالمرور على المخابز السياحية ومخابز الحلوى لمتابعه الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية ومحلات السوبر ماركت ومستودعات صرف الدقيق المدعم ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود لمتابعه التزام التجار بتخفيض الأسعار كما تم عمل جرد لمحطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

وقال سامح شبل وكيل وزارة التموين بمحافظة الفيوم إن الحملات تأتي في إطار خطة المحافظة، وتعليمات الدكتور أحمد الأنصاري مخافظ الفيوم، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية وكافة الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق ومراقبة الأسعار.

ولفت شبل إلى أنه شدد علي ضرورة الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقاً لمصلحة المواطن الفيومي.