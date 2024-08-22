تعليم قنا: انتهاء الاستعدادات لامتحانات الدور الثانى للشهادة الثانوية

قنا صابر سعيد

أكد الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أن مديرية التربية والتعليم أنهت استعداداتها لامتحانات الدور الثانى للشهادة الثانوية العامة2023-2024م، والتى تنطلق السبت 24 أغسطس، وسط إجراءات تنظيمية وإدارية مشددة، وتنتهى يوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2024.

وأضاف السيد، عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان الدور الثانى بلغ 1439 طالب وطالبة شعبة علمى علوم و141 شعبة علمى رياضة و719 الشعبة الأدبية بإجمالي 2019 طالب وطالبة موزعين على 10 لجان رئيسية على مستوى المحافظة وتم تدعيم اللجان بعدد من البوابات الألكترونية موزعين داخل داخل 9 ادارات تعليمية.



وأكد وكيل الوزارة، أن اللجان جاهزة لاستقبال طلاب الثانوية العامة بقنا لأداء الامتحانات من حيث الأثاث والإنارة والمياه والأمن والنظافة، والإجراءات الاحترازية اللازمة، بالإضافة إلى تأمين اللجان وأماكن إقامة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين،والاطمئنان على آلية توزيع أوراق الأسئلة وتجميع أوراق الإجابات لتأمينها، مع التواصل الدائم بين غرفة عمليات المديرية لتلقى أية بلاغات عن سير الامتحانات بالمدارس علي مستوي المحافظة، والعمل على سرعة حلها بهدف خروج االامتحانات بالشكل اللائق بها.

وأرسل السيد رسالة طمأنة لجميع الطلاب وأولياء أمورهم، مؤكدًا أن المديرية، في ظل التعليمات الصادرة من الوزارة والدعم الهائل الذي أرسلته لضمان سلامة الطلاب والعاملين باللجان، وكذلك الدعم والمساندة من الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، الذي قام بتذليل كافة العقبات وتابع جميع استعدادات المديرية لتأمين الامتحانات وتوفير عناصر الأمن والسلامة للطلاب والقائمين على الامتحانات باللجان.