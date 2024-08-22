تعرف على أبرز ترانيم العذراء مريم فى عيدها

كتب: محمد الأحمدى

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الخميس الموافق 22 أغسطس، بعيد العذراء 2024 والذى تحيى فيه ذكرى صعود جسد العذراء مريم إلى السماء بحسب الاعتقاد المسيحي.

ويعد هذا العيد أقدم الأعياد المريمية، وتم إعلانه رسميا من قداسة البابا بيوس الثانى عشر، عام 1950، وفيه تحتفل كل الكنيسة بانتقال السيّدة العذراء مريم بنفسها وجسدها إلى السماء.

ترانيم العذراء

وتذخر كنائس مصر خلال الاحتفال بـعيد السيدة مريم العذراء بالعديد من الألحان والترانيم خلال القداسات، حيث يأتى على رأسها ترنيمة "سلام سلام لك يامريم" وسلامى أهديك يا مريم البتول فؤادى أضناه سراب وخمول"و ترانيم عن تمجيد القديسة مريم "يا أولاد مريم وافوا للسرور فى شهر تكرّم من بين الشهور" و"يا مريم البكر فقتى الشمس والقمرا وكل نجم بأفلاك السماء سرى" و"يا مريم القديسة أنت رجاء العالم سلام.. سلام.. يا مريم" وترانيم عن طلب شفاعة السيدة مريم العذراء و"يا مريم دايمًا نناديك وكنيستنا بتعرفنا أنت هى الحمامة الحسنة يا شفيعة للبشرية" وترانيم عن عظمة السيدة مريم العذراء "يامريم البكر فقتى الشمس والقمرا وكل نجم بأفلاك السماء سرى" وترانيم عن العذراء الحزينة تحت الصليب " يا مريم نحن بنوك فى خبائك نحتمى ونحٌيى فيلقاك أُم فادينا العلى فهلمى لحمانا واسرعى نحو الغريق لا لنا الاٌ الرجاء ودعاك فى الشقاء إليك يا عذراء قد تهافتنا" وترانيم عن الصلاة للسيدة مريم العذراء مريم الشفيعة باللهجة اللبنانية " يا مريم يا أم الله إبنك بالمجد تجلّى إم الفادى وإم الكون وإم المسكونة كلها" وترانيم عن العذراء مريم النقية - زكريا – إشعياء" يا مريم يا أم النور رب المجد اصطفاك يا جوهر غالى ومصون طوباك طوباك"، وترانيم عن العذراء مريم وحنانها "دخيلك يا عدرا دخيلك ناديلى هلّق لابكيلكأحزانى شمعة بضوّيلك بدموع الخاطى بلاقيلك" وترانيم عن الشفيعة المؤتمنة حمامة السلام بتباركى كل خطواتى "شفتك يا عدرا فى حياتى لما اصرخ لك في صلواتى وعنيى بالروح شايفاك".