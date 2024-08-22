تشييع جثمان سائق سيارة نقل بحادث تصادم قطار و5 سيارات فى برج العرب الإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبي

شيّع أهالي محافظة الإسكندرية ،اليوم الخميس ، جثمان «ف. ع » سائق سيارة نقل ، بحادث تصادم سيارات بقطار في برج العرب عند مزلقان بهيج، مما ادي الي مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين أمس الأربعاء .



البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، مساء يوم الأربعاء إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم بين قطار وسيارات بمزلقان برج العرب بطريق بهيج، وانتقل ضباط الشرطة والمرور والإسعاف ومسئولي السكة الحديد لموقع الحادث.



وتبين من الفحص تصادم قطار بعدد من السيارات ،مما تسبب في مصرع شخصين وإصابة آخرين، وتم نقل جثامين ضحايا الحادث الي مستشفي برج العرب والمصابين الي مستشفي العامرية ، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة لتتولى التحقيق.

و توجه الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية إلي موقع الحادث فور تلقي غرفة عمليات المحافظة إخطار بوقوع حادث تصادم قطار بعدد من السيارات، وذلك لمتابعة الموقف والتأكد من تواجد جميع الجهات المعنية، حيث تواجد السيد مدير أمن الإسكندرية وعناصر الشرطة والحماية المدنية وشرطة المرور والأجهزة الأمنية بموقع الحادث.

وكانت غرفة عمليات المحافظة قد تلقت اخطار بوقوع حادث تصادم قطار بعدد من السيارات، وذلك أثناء غلق المزلقان لمرور قطار الركاب القادم من الضبعة ومتوجه إلى محرم بك، حيث قامت سيارة مقطورة بعبور المزلقان، مما أدى إلى اصطدام السيارة بالقطار القادم من الضبعة ومتوجه إلى محرم بك وخرج القطار من خط القضيب واصطدم بعدد ٥ سيارات (3 سيارات نقل- ميكروباص سرفيس- سيارة ملاكي)، أسفر الحادث عن وجود 2حالة وفاة تم نقلهم إلى مشرحة برج العرب، و 2 مصابين تم نقلهم إلى مستشفى برج العرب، لتلقيهم العلاج اللازم والاطمئنان على استقرار حالتهم،وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة والعرض على جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.



تشيع جثمان سائق حادث قطار برج العرب الإسكندرية



تشيع جثمان سائق حادث قطار برج العرب



تشيع جثمان سائق حادث منطقة برج العرب



