تحرير 40 محضر وإعدام مواد ومنتجات غذائية فى حملة ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

وجه الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف باستمرار وتكثيف حملات الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية والمحال ومواجهة كافة صور الغش التجاري،حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين،وضمن خطة المحافظة في مجال ضبط ومراقبة الأسواق، تبين من التقرير الذي أعدته وكيل وزارة الصحة د.سماح جاد "قيام إدارة الطب الوقائي بقيادة د. أمنية حسن،بحملة للمرور علي العديد من المنشآت الغذائية والأسواق بمراكز : بني سويف ، ناصر ، سمسطا والوسطى ،تحت إشراف د. ماجد سالمان مدير مراقبة الأغذية

أسفرت الحملات عن تحرير 40 محضرا بواقع 29 محضرا لعدم حمل شهادات صحية سارية، و8 محاضر لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية، و3 محاضر لعدم استخراج تصريح بيع مثلجات، وتم رصد 3 منشآت غذائية بدون ترخيص، فيما تم ضبط أكثر من 400 كحم شيبسي مخلفات مصانع ومجهولة المصدر، وإعدام ألبان، و142 كجم اغذيه مختلفة ( شيبسى مخلفات مصانع ومجهول المصدر، مقرمشات مجهولة المصدر، ملح متحجر متغير فى خواصه الطبيعية، وضبط 50 كجم حلويات مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات، حيث تم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراء القانوني المتبع في هذا الشأن.