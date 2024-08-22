انقلاب سيارة نقل تريلا بطريق وادى القمر غرب الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شهد طريق وادي القمر في الطريق الصحراوى انقلاب سيارة نقل اتجاه طريق البترول ،مما تسبب في إصابة السائق بإصابات طفيفة، وعلي الفور تم اتخاذ الإجراءات اللازمة ورفع السيارة وإعادة الحركة المرورية.

البداية كانت عندما تلقت غرفة عمليات مرور الإسكندرية إخطارا يفيد انقلاب سيارة نقل ثقيل عند نزلة شركات البترول قادمة من الطريق الصحراوى وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية إلى مكان الحادث.

وتبين أن السيارة أثناء نزولها فى اتجاه طريق وادى القمر اختلت عجلة القيادة للسائق مما أدى إلى انقلاب السيارة وإصابة السائق بإصابات خفيفة، وتم رفع السيارة عن الطريق وإعادة الحركة المرورية على الفور واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.



انقلاب سيارة نقل ثقيل في وادي القمر_1