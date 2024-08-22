اليوم السابع
Ads
الخميس، 22 أغسطس 2024 02:29 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

انقلاب سيارة نقل تريلا بطريق وادى القمر غرب الإسكندرية

الخميس، 22 أغسطس 2024 01:14 م
انقلاب سيارة نقل تريلا بطريق وادى القمر غرب الإسكندرية انقلاب سيارة نقل ثقيل في وادي القمر
الإسكندرية -أحمد الزغبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد طريق وادي القمر في الطريق الصحراوى انقلاب سيارة نقل اتجاه طريق البترول ،مما تسبب في إصابة السائق بإصابات طفيفة، وعلي الفور تم اتخاذ الإجراءات اللازمة ورفع السيارة وإعادة الحركة المرورية.

البداية كانت عندما تلقت غرفة عمليات مرور الإسكندرية إخطارا يفيد انقلاب سيارة نقل ثقيل عند نزلة شركات البترول قادمة من الطريق الصحراوى وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية إلى مكان الحادث.

وتبين أن السيارة أثناء نزولها فى اتجاه طريق وادى القمر اختلت عجلة القيادة للسائق مما أدى إلى انقلاب السيارة وإصابة السائق بإصابات خفيفة، وتم رفع السيارة عن الطريق وإعادة الحركة المرورية على الفور واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

انقلاب سيارة نقل ثقيل في وادي القمر_1
انقلاب سيارة نقل ثقيل في وادي القمر_1

 

انقلاب سيارة نقل ثقيل في وادي القمر
انقلاب سيارة نقل ثقيل في وادي القمر

 







أخبار الإسكندرية

حادث مروري

انقلاب تريلا

وادي القمر

غرب الإسكندرية

أخبار اليوم




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة