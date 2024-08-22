اليوم السابع
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الخميس، 22 أغسطس 2024 05:30 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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انعقاد برنامج البناء الثقافي لأئمة الفيوم

الخميس، 22 أغسطس 2024 04:17 م
انعقاد برنامج البناء الثقافي لأئمة الفيوم برنامج البناء الثقافى لأئمة الفيوم
الفيوم رباب الجالي

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عُقدت مديرية الأوقاف بمحافظة الفيوم، فعاليات برنامج البناء الثقافي بمسجد ناصر الكبير بمدينة الفيوم بتوجيهات من الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف وبحضور الدكتور محمود الشيمي مدير المديرية، والشيخ فتحي عبد الفتاح مسؤول الإرشاد الديني بالمديرية، والشيخ عمر محمد مدير إدارة بندر أول بالفيوم، وجمال أحمد مدير إدارة بندر ثان.


وفي كلمته أكد الدكتور محمود الشيمي مدير المديرية أن الثقافة والعلم بمنهج الإسلام الشمولي والمعرفي ضرورة للأئمة والواعظات، وأن تسلح الداعية بالقيم، والنظم، والفكر يجذب الجمهور بمختلف طبقاته وثقافاته، ويعين على نجاح الخطاب الدعوي بمختلف مجالاته.

موضحا أن الوعي بقضايا الواقع المعاصر من أهم واجبات الداعية ليواكب عصره، ويخدم مصره.


كما أشار إلى أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها تبذل قصارى جهدها في خدمة بيوت الله تعالى، والقيام عليها مبنى ومعنى، وأن جهود وزارة الأوقاف المصرية في تطوير أداء الأئمة وتزويدهم بالعلوم الشرعية والثقافية من خلال عقد الدورات المستمرة والتي تسهم إسهامًا بالغًا في تصحيح المفاهيم الخاطئة، ومعالجة قضايا المجتمع والتعرف على مستجدات العصر.







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