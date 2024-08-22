المجلس الوطنى الفلسطينى يدين جرائم الاحتلال الاسرائيلى فى مخيم طولكرم

رام الله (أ ش أ)

أدان رئيس المجلس الوطنى الفلسطينى روحى فتوح، عملية اقتحام وتدمير البنية التحتية والقصف فى مخيم طولكرم، التى أعدم جيش الاحتلال الفاشى خلالها ثلاثة مواطنين، وخلّف العديد من الإصابات، مؤكدا أنها تأتى فى إطار التصعيد المستمر ضد الشعب الفلسطينى.

واعتبر فتوح، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الخميس، أن هذه العمليات تمثل انتهاكا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وجريمة حرب، وإكمالا لمسلسل حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري في قطاع غزة الذي يتعرض منذ 11 شهرا لحرب وحشية دموية تستهدف تفاقم معاناة المدنيين وارتكاب مزيد من أعمال التخريب والتدمير التي طالب بها الوزير الفاشي سموتريتش بهدم المخيمات بالضفة الغربية المحتلة وتهجير سكانها.

ودعا فتوح المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف هذه الاعتداءات وحماية الشعب الفلسطيني وممتلكاته.

