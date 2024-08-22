الفريق أسامة ربيع يلتقى نائب الرئيس التنفيذى لمجموعة ميرسك لبحث سبل التعاون

الإسماعيلية -صبرى غانم

قالت هيئة قناة السويس فى بيان رسمى لها، إنه فى إطار حرص الهيئة على فتح خطوط تواصل مع العملاء، اجتمع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الخميس، مع وفد رفيع المستوى من مجموعة ميرسك إيه بى موللر برئاسة كيث سفندسن نائب الرئيس التنفيذى لمجموعة ميرسك، الرئيس التنفيذى لمجموعة إيه بى موللر تيرمينالز، يرافقه أحمد حسن نائب رئيس العمليات بمجموعة إيه بى موللر ميرسك، ولارس ينسين نائب الرئيس التنفيذى رئيس الموانئ المحورية بإيه بى موللر تيرمينالز، وستيفن يوجالينجام الرئيس التنفيذى لشركة قناة السويس للحاويات، وهانى النادى ممثل مجموعة شركات إيه بى موللر ميرسك بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لبحث سبل التعاون فى الملفات ذات الاهتمام المشترك،وذلك بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

خلال اللقاء، أكد الفريق أسامة ربيع حرص الهيئة على تعزيز آليات التعاون المشترك واستثمار العلاقات الاستراتيجية الممتدة لخلق إطار عمل متكامل يمتد ليشمل مجالات عمل جديدة مثل التعاون فى مجال التحول الأخضر وتطوير محطة تداول الحاويات بميناء شرق بورسعيد.

وأوضح رئيس الهيئة، أن التحديات غير المسبوقة التى تشهدها منطقة البحر الأحمر تفرض ضرورة تفعيل التواصل والتنسيق المشترك مع كافة عملاء الهيئة من الخطوط الملاحية والمنظمات الدولية العاملة فى مجال النقل البحرى لتقليل تأثير الأوضاع الراهنة على حركة التجارة العالمية وسوق النقل البحري.

من جانبه، أكد كيث سفندسن نائب الرئيس التنفيذى لمجموعة ميرسك والرئيس التنفيذى لمجموعة إيه بى موللر تيرمينالز، على أهمية قناة السويس لحركة التجارة العالمية ولسياسات الإبحار الخاصة بمجموعة ميرسك على وجه الخصوص مما يجعل عودة السفن التابعة للمجموعة للإبحار مرة أخرى عبر قناة السويس أمرا حتميا فور استقرار الأوضاع فى المنطقة.

كما أعرب كيث سفندسن الرئيس التنفيذى لمجموعة ميرسك عن تطلعه لتعزيز التعاون بين المجموعة وهيئة قناة السويس فى مجالات عدة، مشيرا فى هذا الصدد إلى قرب انتهاء الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى من محطة تداول الحاويات 2 بميناء شرق بورسعيد بطول 955 مترا والاستعداد لتشغيلها بنهاية الربع الأول من العام المقبل.



فى سياق متصل التقى الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة ممثلى شركة سفيتزر لبحث سبل التعاون المشترك.