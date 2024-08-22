اليوم السابع
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الخميس، 22 أغسطس 2024 05:06 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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السيول تدمر 80% من منازل إحدى البلديات فى ليبيا

الخميس، 22 أغسطس 2024 03:47 م
السيول تدمر 80% من منازل إحدى البلديات فى ليبيا سيول ليبيا
طرابلس (أ ش أ)

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أعلنت الحكومة الليبية المكلفة من قبل مجلس النواب، حصيلة الخسائر الناجمة عن السيول التى تعرضت لها بلديات "غات وتهالا والبركت والعوينات" خلال الأيام الماضية.

وأوضحت الحكومة - في بيان نشره تلفزيون الوسط الليبي- أن السيول أسفرت عن حالة وفاة واحدة، بالإضافة إلى تدمير شبه كامل لأكثر من 80% من المنازل في تهالا.

وأكدت الحكومة أن القيادة العامة دشنت جسرا جويا إلى المناطق المتضررة للتخفيف عن الأهالي، وذلك منذ اليوم الثاني لوقوع الأزمة..مشيرة إلى تشكيل لجان لحصر العائلات المتضررة جراء السيول في تهالا والمنازل المدمرة، والعمل على تقديم تعويضات وجبر الضرر.
 







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