السيطرة على تسريب فى خط لأنابيب البترول فى السويس

(أ ش أ)

سيطرت شركة أنابيب بترول بالسويس على تسريب بإحدى خطوط المازوت المارة بنطاق مدينة السلام، وجرى التعامل بموقع التسريب لإصلاح الخط وإعادة التدفيع مرة أخرى.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن السويس، تلقت إخطارا من شرطة النجدة، تفيد ببلاغ الأهالي بوجود تسريب مادة بترولية بمدينة السلام 2، ما آثار خوف والقلق في نفوس المواطنين.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، ودفعت إدارة الحماية المدنية بسيارتين إطفاء وسيارة مادة رغوة كإجراء احترازي، كما وجه مرفق الإسعاف سيارتين لتأمين الموقع طبيا والتدخل حال وقوع أي حادث طارئ.



وأغلقت شركة أنابيب البترول بالسويس الخط وأوقفت عملية التدفيع، مع دفع سيارات نقل مواد بترولية تدخل تباعا لسحب المازوت المتسرب، بالإضافة إلى الدعم بوحدات حفر لكشف التسريب ومعالجته.



وأفادت المعاينة أن أهالي مدينة السلام 2 فوجئوا بحدوث التسريب بخط الأنابيب المار بقطعة أرض فضاء كبيرة المساحة بين المنازل، وأخلت الشرطة موقع التسريب مع السيارات مع منع مرورها حرصا على الممتلكات العامة والخاصة، ولفتح المجال لحركة سيارات نقل المواد البترولية وتأمين الموقع .