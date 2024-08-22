إيقاف أعمال تحويل شقة من سكني إلى محلات تجارية في حي غرب الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

أعلن حي غرب الإسكندرية، عن إيقاف أعمال تعديل وتحويل شقة من سكنى إلى محلات تجارية، بدون ترخيص، بمنطقة مساكن عثمان شمال المتراس، .

باتي ذلك ضمن الحملات الفورية، التي يقوم بها الحي، بناء توجيهات الفريق احمد خالد حسن محافظ الاسكندرية، بمواصلة الجهود على مدار اليوم، للقضاء على أي مخالفات والتصدي بحزم لأي مخالفة.

وقالت المهندسة نهي خليفة رئيس حي غرب، أنه تم تنفيذ حملة فورية لإيقاف أعمال مخالفة بتحويل شقق سكنية الي محلات وذلك ببلوك ٥ مساكن شمال المتراس " مساكن عثمان ".

وعلي الفور انتقلت الإدارات المختصة بالحي إلي موقع المخالفة وتم إيقاف الأعمال على الفور وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات ،وجاء ذلك بوجود المتابعة الميدانية والإدارة الهندسية، واشغال الطريق بالحي،و شددت رئيس الحي علي التصدي بحزم وقوة وعدم التهاون في مواجهة اي مخالفه ورصدها، وازالتها فورا وفي المهد.