إنشاء كبارى مشاه ونفق على السكة الحديد لحماية المواطنين من الحوادث بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

تبحث محافظة أسوان، دراسة إنشاء عدد من كبارى المشاه والأنفاق على السكة الحديد بمناطق شرق المدينة، للحد من الحوادث وحفاظاً على سلامة أرواح المواطنين.

وفى هذا الصدد، عقد اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، اجتماعاً تنسيقياً حضره المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، واللواء ياسر عبد الشافى، المشرف على مشروعات حياة كريمة، فضلاً عن مسئولى الجهات المختصة.

وأعطى اللواء إسماعيل كمال، توجيهاته لقيام لجنة متكاملة تضم كافة الجهات المختصة برفقه شبكات المرافق والتخطيط العمرانى بالمحافظة (GIS ) لمعاينة الموقع المقترح لإنشاء كوبرى للمشاه بمنطقة السيل الجديد، على أن يتم إجراء الرفع المساحى، وإعداد دراسة مرورية لتخفيف التكدس والازدحام وإستيعاب حركة المواطنين بين المناطق السكنية بغرب وشرق السكك الحديدية، وتسهيل حركة التنقل بعيداً عن المزلقانات والفتحات العشوائية.

وأوضح محافظ أسوان، أنه سيتم التواصل مع الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل لسرعة تنفيذ كوبرى المشاه لما يمثله من أهمية ملحة للحد من الحوادث المتكررة بمنطقة السيل الجديد ، فضلاً عن إزالة الأكشاك العشوائية بسور السكك الحديدية بالمنطقة لما تمثله من خطورة داهمة ، وعدم توافر معدلات الأمان والسلامة بها.

وكلف "كمال"، أن يتم بالتوازى مع ذلك دراسة إنشاء تنفيذ كوبرى للسيارات أعلى مزلقان الجوزيرة لتسهيل حركة التنقل بين شرق وغرب السكك الحديدية ، ولمساهمة الكوبرى أيضاً فى خدمة أكثر من منطقة كالصداقة الجديدة والشادر وكلية الهندسة وغيرها ، فضلاً عن حركة النقل الثقيل.

وأشار، إلى أن يتم فى نفس الوقت دراسة إنشاء نفق أسفل شريط السكك الحديدية بمنطقة كيما لعبور المشاه مما سيعمل على تقليل معدل الحوادث والحفاظ على سلامة أرواح الأهالى المقيمين بهذه المنطقة.