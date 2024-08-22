اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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إقلاع الطائرة الرابعة ضمن الجسر الجوى الكويتى لإغاثة السودان

الخميس، 22 أغسطس 2024 10:38 ص
إقلاع الطائرة الرابعة ضمن الجسر الجوى الكويتى لإغاثة السودان أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح
الكويت (أ ش أ)

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أقلعت الطائرة الرابعة ضمن الجسر الجوى الكويتى من المساعدات الإنسانية للسودان، وعلى متنها 10 أطنان من المواد الغذائية والإغاثية للمنكوبين جراء السيول والفيضانات والأزمة الإنسانية المتفاقمة هناك.

وقال المدير العام في جمعية الهلال الأحمر الكويتية عبدالرحمن العون في تصريح، اليوم الخميس، عقب إقلاع الطائرة إن هذه الرحلة تمثل جزءا من عدة عمليات لنقل المواد الإغاثية إلى الشعب السوداني، موضحا أن هذه الشحنة مؤلفة من مواد إغاثية وغذائية مقدمة من الجمعية.

وأضاف العون، أن تسيير هذه الطائرات المحملة بالمساعدات الإنسانية يأتي تنفيذا لتوجيهات أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وتجسيدا لتضامن الشعب الكويتي مع السودان والحرص على الإسهام في تخفيف معاناة المنكوبين هناك.

وذكر أن الجسر الجوي الكويتي سيتواصل لإغاثة الأشقاء المتضررين في السودان، مشيرا إلى أن الجمعية تعرفت على الطلبات الملحة والاحتياجات الخاصة للمواطنين السودانيين من الهلال الأحمر السوداني.

وأكد وقوف دولة الكويت إلى جانب الشعب السوداني في أزمته الإنسانية ورفع المعاناة عن المتضررين وتخفيف آلام ضحايا الفيضانات والسيول التي اجتاحت السودان الشقيق آخيرا.







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