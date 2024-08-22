إقبال كبير على النادى الصيفى فى معاهد الإسكندرية الأزهرية

الإسكندرية أسماء على بدر

نظمت الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، برئاسة الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، سلسلة من الفعاليات والأنشطة المتنوعة ضمن أنشطة النوادي الصيفية، وقد شهدت النوادي الصيفية إقبالاً كبيرًا من الطلاب على المشاركة في هذه الفعاليات التي تهدف إلى صقل مواهبهم وتعزيز قدراتهم الإبداعية.



وتضمنت هذه الأنشطة ورش عمل في مجال الحرف اليدوية والفنون، ومسابقات رياضية وثقافية، وأنشطة ترفيهية متنوعة. ففي إدارة المنتزه تحت إشراف سعيد مطاوع، تم تنفيذ مبادرة "اعرف منهجك" بمعهد أبو قير الابتدائي، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل للأشغال اليدوية وتعليم التريكو للطالبات، وتم تعليم الطالبات صناعة الأشغال اليدوية باستخدام النول في معهد الراشدين الابتدائي.

وفي إدارة شرق تحت إشراف عماد الدين علي، مدير الإدارة، أُقيم في معهد جمال زين الدين مباريات في كرة القدم وتنس الطاولة، مما شجع الطلاب على ممارسة الرياضة والحياة الصحية.

وشهد معهد فتيات الفتح المبين تنظيم نشاط "قراءة حرة وأصدقاء المكتبة" بالإضافة إلى تقديم أنشودة "حبيبتك وصفيتك". وفي إدارة غرب تحت إشراف مجدي جابر، مدير الإدارة، نظم معهد القويري الابتدائي ألعاب ذهنية بإشراف الموجه العام للتربية الرياضية التربية الاجتماعية، وعروض كاراتيه للبنين والفتيات، بالإضافة إلى ألعاب ترفيهية.

أما في إدارة العامرية تحت إشراف مصطفى يس، مدير الإدارة، نظم معهد فتيات مكة المكرمة أنشطة متنوعة شملت قراءة حرة وأنشطة مكتبية، مع التركيز على تعزيز قيم التسامح والمحبة. وتهدف هذه الفعاليات إلى تنمية القدرات الإبداعية من خلال توفير بيئة محفزة للإبداع والابتكار، تعزيز روح الفريق من خلال الأنشطة الجماعية والمسابقات، وتنمية المهارات الحياتية مثل التواصل والتعاون وحل المشكلات، وغرس القيم الأخلاقي مثل حب الوطن والانتماء.