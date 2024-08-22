إطلاق المرحلة الثالثة لتفعيل أنشطة مودة بقُرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالدقهلية

الدقهلية - سارة الباز

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية عن إطلاق المرحلة الثالثة من تفعيل أنشطة مودة بقرى "حياة كريمة"، حيث تم تنفيذ الحملة الدعائية، اليوم الخميس، بقرية ميت ناجي التابعة لمركز ميت غمر بتوجيهات ومتابعة الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل التضامن الاجتماعي بالدقهلية بفريق من المتطوعين الشباب، والرائدات الاجتماعيات.

وتستهدف الحملة الأسر، والشباب من أهل القرية، وتتناول توزبع المواد الدعائية، والتوعية بالموضوعات، التي تتعلق بالحياة الأسرية، مثل: مفهوم الزواج، وأهدافه، معايير اختيار شريك الحياة، التواصل بين الزوجين، التربية الإيجابية، التعامل مع المشكلات، إدارة الأمور الاقتصادية داخل الأسرة، أهمية المباعدة بين الولادات، خطورة زواج الأطفال، التوعية بمخاطر زواج الأقارب، والحقوق والواجبات بين الزوجين من النواحي الدينية الإسلامية، والمسيحية، والتعريف بمنصة "مودة" الرقمية.

وتم تنفيذ الحملة بفريق عمل بقيادة محمد شراب، مدير إدارة ميت غمر، وفريق عمل من الرائدات، والوحدة الاجتماعية، والمتطوعين الشباب بقيادة المدرب أحمد البدري، ونجلاء موافي، منسق المشروع بالمديرية، كما تم تسجيل الشباب، والفتيات من سن 18، وحتى 35 عاما من المقبلين على الزواج؛ لحضور الندوات، والتدريبات القادمة.

جاء ذلك تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، وبالتعاون مع مديرية تضامن الدقهلية.