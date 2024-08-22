إصابة فتاة أثر تصادم 3 سيارات فى نفق الثلاثيني بالإسماعيلية

الإسماعيلية-صبرى غانم

اصيبت فتاة بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وجروح نتيجة تصادم تصادم 3 سيارات بنفق الثلاثيني بالإسماعيلية وتم نقل المصابة إلى المستشفى لاسعافها ورعايتها طبيا.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة وقوع حادث تصادم 3 سيارات داخل نفق الثلاثينى دائرة قسم ثان الإسماعيلية.



على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث الذى اسفر عن اصابة نرمين غريب السيد، 17 عام، مقيمة البهتينى، مصابة بسحجات و كدمات بالجسم.



تم نقل المصابة إلى المستشفى لاسعافها ورعايتها طبيا.



جارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابة.

