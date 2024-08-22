إحلال وتجديد 10 محطات مياه شرب بمراكز سوهاج بتكلفة 20.700 مليون جنيه

سوهاج عمرو خلف

أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، عن أنه جارى أعمال الإحلال والتجديد للعام المالى 2024/2025 بمحطات المياه الكبرى والصغرى لـ10 محطات مياه شرب بمراكز جرجا والبلينا ودار السلام بقيمة 20.700 مليون جنيه.

واضاف رئيس مياه سوهاج، أن أعمال الإحلال والتجديد بالمحطات تتمثل فى ترميم المروقات من الداخل والخارج، وإحلال وتجديد المرشحات الرملية وأحواض الشبه ومنظومة حقن الشبه وخط حقن الكلور الابتدائى والنهائى، وإحلال وتجديد عنبر مهمات الكلور، وإحلال وتجديد الخزانات الأرضية، وتوريد وتركيب المحابس ونوافخ الهواء وكمبريسورات وقلابات الخلط السريع وقلابات الخلط البطىء.

وأشار إلى أن تلك الأعمال تستهدف الارتقاء وتحسين خدمات مياه الشرب والحفاظ على الاستثمارات واستدامة الخدمة لتقديم كوب مياه نظيف وتحقيق رضا المواطنين.



وأوضحت المهندسه شيماء محمد رئيس قطاع التخطيط بالشركة، أن الشركة لديها خطة طموحة لأعمال الإحلال والتجديد لمحطات المياه المرشحة والارتوازي والنقالي خلال العام المالى 2024-2025 فضلا عن رفع كفاءتها وإعادة تأهيلها سعياً لزيادة طاقتها الإنتاجية، بالإضافة إلي مد وتدعيم شبكات وخطوط المياه والصرف الصحي للمناطق العشوائية والمستجدات السكنية حتي تصل الخدمة لأكبر عدد ممكن من المستفيدين بعد الانتهاء من إجراء المسوح والدراسات للاحتياجات الفعلية على مستوى المناطق.

وأضاف المهندس مدحت سد رئيس منطقة جنوب، أنه تم تخصيص مبلغ 20.700 مليون جنيه لخطة الإحلال والتجديد لمحطات المياه بمراكز جرجا ودار السلام والبلينا والتى تتمثل في إحلال وتجديد محطات مياه سطحية ونقالي كبرى وصغرى، مشيراً إلى أنه جارى إحلال وتجديد عدد "5" محطات مياه بمركز جرجا والتى تتمثل فى محطة مياه جرجا الجديدة السطحية بطاقة إنتاجية 400 لتر لكل ثانية ومحطة مياه الابعادية النقالى بطاقة إنتاجية 25 لتر لكل ثانية ومحطة مياه نجع عتمان بطاقة إنتاجية 25 لتر لكل ثانية ومحطة مياه نجع الطينة بطاقة إنتاجية تصل إلى 25 لتر لكل ثانية ومحطة مياه عبد النبى النقالى بطاقة إنتاجية تصل إلى 25 لتر لكل ثانية لتغذى المحطات مدينة جرجا وقراها لتخدم أكثر من 400 ألف نسمة بالإضافة إلى مركز البلينا إحلال وتجديد محطة مياه البلينا السطحية كمحطة كبرى بطاقة إنتاجية تصل إلى 800 لترلكل ثانية وذلك لتتم استدامة مد خدمة مياه الشرب لمواطنى مدينة البلينا وقرى المركز ليكون عدد المستفيدين أكثر من 600 ألف نسمة.

وفى مركز دار السلام إحلال وتجديد عدد "4" محطات مياه شرب وهي محطات نجع عمار النقالي القديمة بطاقة إنتاجية تصل إلى 25 لتر لكل ثانية والجديدة بطاقة إنتاجية تصل إلى 25 لتر لكل ثانية ومحطة عرب العطيات النقالي بطاقة إنتاجية تصل إلى 25 لتر لكل ثانية ومحطة دار السلام المطورة بطاقة إنتاجية تصل إلى 165 لتر لكل ثانية وذلك لتغذية مواطنين مدينة دار السلام وقرى المركز لتخدم اكثر من 100 ألف نسمة.