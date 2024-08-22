أماكن تاريخية.. الطراز الإسلامى بممشى السيد البدوى السياحى يجذب الزوار.. فيديو

الغربية محمد طارق

قدم تليفزيون "اليوم السابع" تقرير مصور جديد من داخل مدينة طنطا، والتى تعد أحد أهم المناطق الأثرية الإسلامية داخل المحافظة، والتى يأتى إليها الزوار من جميع المحافظات المجاورة وكذلك الدول العربية والأفريقية، لزيارة الضريح والتسوق بتلك المحال وشراء الهدايا التذكارية والحمص والخلاوة والتى تشتهر بهم المدينة عن غيرها.

الجدير بالذكر أن أعمال تطوير المنطقة تضمنت (تجديد الأرصفة بالانترلوك، إنشاء ممشى ذو طابع إسلامى، رصف شارع السكة الجديدة بالبازلت بطول 300 م وعرض 28 م، رصف شارع داير السيد البدوى بالبازلت، توحيد واجهات المحال ودهان واجهات المباني).

وأوضح اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية، أن المشروع يهدف فى المقام الأول إلى إعادة المظهر الجمالى ذو الطابع الإسلامى للمنطقة ضمن خطة الارتقاء بالمناطق الأثرية، إلى جانب إدراج المحافظة على الخريطة السياحية الدينية.