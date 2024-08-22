أقسام ومجالات العمل بالكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية جامعة قناة السويس

الإسماعيلية-صبرى غانم

رحب الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، بالطلاب الجدد، مؤكداً على توفير الدعم الكامل لهم للتعرف على الكليات والبرامج المتاحة التي تتماشى مع أحدث التقنيات ومتطلبات سوق العمل.

وتابع "مندور" أن الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية (ECCAT) تُعد أولى الكليات المصرية المتخصصة في التكنولوجيا التطبيقية بجامعة قناة السويس، بالشراكة مع كلية بكين لتكنولوجيا المعلومات BITC من الصين. تهدف الكلية إلى تطوير العملية التعليمية لتلبية احتياجات سوق العمل من خلال تزويد الطلاب بالمعرفة والمهارات العملية والتطبيقية اللازمة.

وعن مجالات العمل للخريجين فأوضح الدكتور تامر نبيل عميد الكلية الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية أنها تشمل اللاتى:

.قسم الاتصالات:



شركات صيانة شبكات المحمول، البرمجة، التدريب على الخوادم وأجهزة المراقبة، محطات الأقمار الصناعية، شركات الكهرباء.

قسم الإلكترونيات:

تجميع وتصنيع الراديو والتلفزيون، مكونات الإضاءة الكهربائية، تصنيع السيارات، الغزل والنسيج.

قسم الميكاترونيك:

صناعة السيارات الكهربائية، حفر آبار البترول، صيانة الأجهزة الطبية، التحكم الصناعي، صناعة المكونات الكهربائية.

وعن نظام الدراسة بالكلية أضاف الدكتور تامر نبيل أن الدراسة باللغة الإنجليزية مع دراسة اللغة الصينية.

وتعتمد الدراسة على الجانب العملي بنسبة 60-70%، ومدة الدراسة 4 سنوات.

ويتضمن الفصل الدراسي الأخير تنفيذ مشروعين للتخرج في الشركات ذات الصلة بالتخصص.

أما البرامج العلمية المتوافرة بالكلية فهى :

. بكالوريوس تكنولوجيا الاتصالات

. بكالوريوس تكنولوجيا الإلكترونيات

. بكالوريوس تكنولوجيا الميكاترونيك

يُمنح الطلاب أيضاً درجة الدبلوم من كلية بكين لتكنولوجيا المعلومات بعد اجتياز الفرقة الثالثة.

وعن الامتيازات التي توفرها الكلية فتتمثل في:

. دورة تدريبية في الصين لمدة شهر

. رحلات علمية للمصانع والشركات داخل مصر

أما نظام القبول بالكلية :

تقبل الكلية الطلاب المصريين والوافدين الحاصلين على الثانوية العامة (علمي علوم أو رياضيات) أو ما يعادلها، ويتم القبول بناءً على معايير تشمل مجموع الثانوية العامة، درجات اللغة الإنجليزية، الفيزياء، والرياضيات.