أستاذ بجامعة بوسطن: تقنية جديدة لاصلاح العمود الفقرى بفتحة صغيرة من خلال الخصر

قال الدكتور انطونى التنورى، رئيس الجمعية العالمية للجهاز الحركى، رئيس قسم جراحة العمود الفقرى بجامعه بوسطن، انه فى جامعة بوسطن تخصصت فى إجراء عمليات العمود الفقرى بثقوب صغيرة من خلال المنظار وبدون فتح جراحى موضحا، إنه كان لى 12 براءة اختراع.

وأضاف، خلال المؤتمر العالمى لآعوجاج العمود الفقرى، الذى يعقد حاليا بالقاهرة ، برئاسة الدكتور يسرى الهواري، إنه يمكن اجراء عمليات العمود الفقرى من الخصر أو من البطن، وهو يعطى مجال أكبر لإصلاح المشكلة، بدون نزيف وعدم تمزق العضلات، وبدون تدخل جراحى.

وقال ان المنظار من مميزاته انه يحافظ على الناحية التجميلية وبدلا من الفتح الجراحى من 30 سم إلى 40 سم، فإن العملية بالمنظار تجرى ب 1.5 سم فقط من فتحة بالخصر او البطن.

وأضاف، أن المؤتمر فرصة لتدريب الأطباء وهى عملية نسبة نجاحها كبير ونساعد الجراحين الشباب،.

وأوضح ، أن المؤتمر يمثل فرصة للتفاعل بين الاطباء الشبان والعلماء من خلالىبث عنليات جراحية نادرة للعمود الفقرى وتدريب الأطباء عن كيفية الاستعداد لامتحان البورد حيث يستمر المؤتمر 3. ايام.

وأكد ان الانزلاق الغضروفى يحدث لكل الناس نتيجة كبر السن ولكن لابد ان يحافظ الشخص على العمود الفقرى بمنع التدخين لان السجائر تعمل على تجفيف الشرايين والغضروف مما يسبب فى جفاف وتيبس الغضروف ومن ثم عدم الشفاء.

وأكد، إنه لابد من ممارسة الرياضة بشكل اسبوعى او بشكل يومى وعدم حمل الاشياء الثقيلة وانصح كل مريض بالذهاب لعمل علاج طبيعى وان يعلمه الطبيب كيف يجلس وكيف يعيش حياة طبيعية.

وأضاف، ان التغذية مهمة جدا حيث ان البعض لديه نقص فى انزيم معين يسبب نقص فى فيتامين" د " موضحا ، إنه يجب على المراة أن تقوم بالكشف المبكر عن هشاشة العظام ، مؤكدا ، إن السيدات بعد سن الاربعين يفقدن الهرمونات التى تحمى العظام .

