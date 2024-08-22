أسامة ربيع يكرم البطلة الأولمبية سارة سمير ويؤكد دعم قناة السويس لأبطال مصر

الإسماعيلية -صبرى غانم

شهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الخميس، فعاليات احتفالية الهيئة بتكريم البطلة الأولمبية سارة سمير ابنة محافظة الإسماعيلية بمناسبة حصولها على الميدالية الفضية في رياضة رفع الأثقال بأولمبياد باريس 2024.

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي للهيئة وحرصها على تكريم ورعاية النماذج الرياضية المتميزة وتقديم الدعم للأبطال الرياضيين في الألعاب المختلفة بمدن القناة.

بدأت الفعالية باستقبال الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة للبطلة سارة سمير بمقر الهيئة بمبني الإرشاد وإهدائها درع الهيئة تقديرا لتميزها.

خلال اللقاء، أعرب الفريق أسامة ربيع عن فخره وكافة العاملين بالهيئة بما حققته البطلة المصرية من إنجازات متتالية ورفع اسم مصر في أكبر المحافل الرياضية الدولية لتقدم نموذجاً ملهماً لكافة الرياضيين في مصر بشكل عام وللمرأة بشكل خاص ولتكون نموذجا يحتذي به في المثابرة و تخطي الصعاب وإحراز نجاحات بارزة محلياً ودولياً.

وأكد رئيس الهيئة الدعم الكبير الذي توليه الهيئة لرعاية الرياضيين في الألعاب المختلفة، مشيرا في هذا الصدد إلى تبني نادي القناة الرياضي التابع للهيئة مبادرة رياضية تحت شعار " مشروع بطل" لإعداد وتأهيل أجيال جديدة من الأبطال في الرياضات المختلفة.

من جانبها، أبدت البطلة الأولمبية سارة سمير سعادتها بحفاوة الاستقبال وما لمسته من تقدير لقيمة الرياضة ورعاية للأبطال بالرياضات المختلفة من خلال منظومة نادي القناة، كما أشادت بالمستوى العالمي لملاعب ومنشآت القرية الأولمبية لقناة السويس، معربة عن أملها في أن تتسع الأنشطة الرياضية بالقرية لتشمل العديد من الرياضات الفردية.

وفي ختام اللقاء، حرص الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة والبطلة سارة سمير على مصافحة وتكريم عدد ٣٦ رياضي من أبطال نادي القناة نجحوا في تمثيل مصر تمثيلاً مشرفاً في بطولات إقليمية ودولية.

عقب ذلك، توجهت البطلة الأولمبية في جولة تفقدية للقرية الأولمبية لهيئة قناة السويس، للتعرف عن قرب على منشآتها الرياضية، حيث كان في استقبالها أبطال نادي القناة في الألعاب المختلفة.

جدير بالذكر، أن البعثة المصرية لأولمبياد باريس 2024 ضمت بطلتين من أبطال نادي القناة في رياضة الرماية وهما هالة الجوهري، وريماس خليل.

