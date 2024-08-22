أخبار × 24 ساعة.. المولد النبوى إجازة بأجر كامل وفقا لقانون العمل

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

شيخ الأزهر يستقبل وفد اتحاد الكشافة المسلم ويوصيهم بالتعريف لما يتعرض له الفلسطينيون

وزير العمل يتفقد المنطقة الاستثمارية بالإسكندرية.. ويعلن توفير 3500 فرصة عمل

رئيس "الحجر الزراعى" يبحث مع وفد هولندى سبل التعاون المشترك بين البلدين

وزير التعليم يناقش مع سفير ألمانيا إعلان انطلاق مشروع 100 مدرسة مصرية ألمانية

حملة «100 يوم صحة» قدمت أكثر من 31 مليون و896 خدمة مجانية خلال 20 يوما

ميناء دمياط يستقبل وفدا سودانيا من ميناء بورتسودان

ورشة عمل حول مستقبل تقنيات تكنولوجيا المعلومات بمعهد بحوث الإلكترونيات

تعرف على عقوبة تلاعب المنافذ فى صرف السكر التموينى

انطلاق الملتقى العلمى الأول لمرض السكرى بـ"الفيوم" غدا

طبيب عين شمس صاحب واقعة خناقة محمد فؤاد: نفسياً مش قادر أتكلم