«إكسترا نيوز»: جيش الاحتلال يسمح بدخول 50 شاحنة لقطاع غزة

كتب محمد شرقاوى

قال أحمد عبدالرازق، مراسل قناة «إكسترا نيوز»، إن قطاع غزة مازال يعانى من انعدام الأمن وانهيار البنية التحتية وقيود الوصول، مما يعوق تسليم وتخزين الإمدادات الغذائية والأغذية العلاجية، مشيرا إلى أن تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة رقم 207 أفاد بأنّ المساعدات التى تدخل من الجانب المصرى تصل إلى أقل من 400 ألف محاصر داخل القطاع من بين 1.7 مليون ألف مواطن يتم حصارهم.

وأضاف «عبد الرازق»، خلال رسالة على الهواء عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن المنازل التى لا يهدمها القصف الإسرائيلى بل تهدمها الجرافات، موضحا أن هناك 90 شاحنة من المساعدات الإنسانية توجهت عبر البوابة الجانبية لمعبر رفح، فضلا عن تحرك 7 شاحنات من الوقود متجهين صوب معبر كرم أبو سالم، مردفا أن قوات الاحتلال الإسرائيلى رفضت دخول 40 شاحنة من إجمالى الشاحنات، ولكن نفذت شاحنات الوقود.



وواصل مراسل «إكسترا نيوز»، أنّه ما زال 50 شاحنة متبقية تفرغ حمولتها حتى الآن، إذ جرى إفراغ 30 شاحنة منهم وجارى العمل على إفراغ الباقى فى منطقة الإنزال، لافتا إلى أن الاحتلال الإسرائيلى يستمر فى التعنت ووضع العراقيل أمام معبر كرم أبو سالم.