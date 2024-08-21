3200 مواطن بكفر عياد فى الشرقية يستفيدون بخدمات طيبة من بقافلة علاجية

الشرقية - إيمان مهنى

نفذت مديرية الصحة بالشرقية، قافلة طبية علاجية شاملة بقرية كفر عياد بمركز ومدينة أبوحماد،ضمن مبادرة 100 يوم صحة.

واستمرت القافلة لمدة يومان، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد على أعمال التطهير بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

وحققت خلالها الفرق الطبية رقم قياسي في تقديم الخدمة للمواطنين بهذه القافلة والتي تعد الخامسة منذ انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية.

اشتملت القافلة على عدد 11 عيادة، بها 10 تخصصات طبية وهم "الباطنة، الجراحة العامة، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، الرمد، الأسنان"، حيث تم تخصيص 2 عيادة لتخصص الأطفال، لخدمة أهالي القرية، والمناطق المحيطة بها، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، ونجحت الفرق الطبية بالقافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني علي 3277 مريض من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 35 حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية، ليصل بذلك إجمالي من تم تقديم الخدمات الطبية لهم 14102 مريض، وتحويل 85 حالة للمستشفيات خلال الـ5 قوافل ضمن المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.

وقدم وكيل الوزارة الشكر للدكتور أحمد عبدالحكيم منسق القوافل العلاجية، وللفرق الطبية ولجميع المشاركين في هذا العمل، نظراً لجهودهم المخلصة المبذولة وتحقيق هذا الإنجاز لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.