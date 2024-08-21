نشوب حريق بمصنع زيت في الشرقية.. صور

الشرقية فتحية الديب

أصيب شخص بحالة اختناق؛ إثر نشوب حريق في مصنع زيت ذرة بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وتم إسعاف المصاب بمحيط المصنع بعدما رفض نقله إلى المستشفى.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في مصنع زيت ذرة بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان.

انتقلت سيارات افسعاف إلى موقع الحريق فور ورود البلاغ، وتم الدفع بعدد من سيارات افسعاف تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، فيما أسفر الحريق عن إصابة شخص بحالة اختناق، وتم تقديم الإسعافات اللازمة له بمحيط المصنع بعدما رفض نقله إلى المستشفى.

وتبين من التحريات الأولية نشوب الحريق في مصنع مكون من طابق واحد، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث وإجراء المعاينة اللازمة لبيان سبب اندلاع الحريق وحجم الخسائر.



إخماد الحريق



إطفاء الحريق



جانب من محاولات الإطفاء