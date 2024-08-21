نائب محافظ المنوفية يناقش موقف مشروعات "حياة كريمة" بأشمون والشهداء

المنوفية - محمد فتحى

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على المتابعة المستمرة والدورية للمشروع القومي "حياة كريمة " لتسريع معدلات الإنجاز للانتهاء من المشروعات المستهدفة وتحقيق نقلة نوعية بمستوي الخدمات بقرى الريف المصري، وعقد محمد موسي نائب المحافظ اجتماعاً تنسيقياً لمتابعة موقف تسليم مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" المنتهى تنفيذها بمختلف القطاعات بقرى مركزي أشمون والشهداء، بحضور منسق عام حياة كريمة، ورؤساء الوحدات المحلية لمركزي أشمون والشهداء، ومديري مديريات الصحة والتضامن الاجتماعي، وممثلي شركات الغاز والكهرباء والاتصالات، ومدير عام الإدارة الاستراتيجية بالديوان العام .

وتم مناقشة مستجدات الموقف النهائي للمشروعات المنتهي تنفيذها ونسب التنفيذ بالقطاعات الخدمية والتنموية كل مشروع على حدة بنطاق قري المركزين، وكذا مناقشة المعوقات التي تحول دون الانتهاء منها بكافة المشروعات المتبقية، وإجمالي عدد المشروعات التي تم الانتهاء من إجراءات التسليم لها بمختلف القطاعات لسرعة دخولها الخدمة أمام المواطنين.