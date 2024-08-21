نائبة الأمين العام للأمم المتحدة تشيد بدور مصر المحورى بالمنطقة

نيويورك (أ ش أ)

أكدت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، أهمية الاستفادة من "قمة المستقبل" خلال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة فى سبتمبر المقبل، لتسليط الضوء على القضايا المرتبطة بارتفاع سطح البحر فى المناطق الساحلية والسلم والأمن والهيكل المالى العالمى .

جاء ذلك في بيان للامم المتحدة وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء.

ومن المقرر أن يسبق قمة المستقبل - التي تعقد يومي 22 و23 سبتمبر المقبل - حدث رفيع المستوى حول التهديدات الوجودية لارتفاع مستوى سطح البحر في 25 سبتمبر.. وتبدأ الدورة الدورة التاسعة والسبعون للجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA 79) يوم الثلاثاء 10 سبتمبر، وتختتم يوم الاثنين الموافق 30 سبتمبر 2024 .

وأشار البيان إلى لقاء نائبة الأمين العام للأمم المتحدة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في مدينة العلمين الجديدة أمس حيث

أشادت بدور مصر المحوري بالمنطقة في ظل التحديات المعقدة، ووجهت الشكر للرئيس السيسي على قيادته فيما يتعلق بقضايا المنطقة ومنها السودان وغزة واستيعاب أكثر من تسعة ملايين لاجئ في مصر.

كانت المسؤولة الأممية قد شاركت، خلال زيارتها لمصر، في افتتاح المؤتمر الكشفي العالمي الثالث والأربعين، حيث سلطت الضوء على توافق القيم بين المنظمة الأممية والحركة الكشفية. كما شاركت في ندوة عبر الأجيال، شددت خلالها على أهمية المزج بين الأفكار المبتكرة للشباب وحكمة وتجربة الجيل الأكبر عمرا، من أجل تطوير حلول أكثر شمولا للتحديات.