منطقة الإسكندرية الأزهرية: نسعى لتحقيق معايير الجودة بالمعاهد المرشحة للاعتماد

الإسكندرية أسماء على بدر

اجتمع أيمن جاويش، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب بمنطقة الإسكندرية الأزهرية، بمعلمى روضة سموحة النموذجية، حيث أكد دعمه الكامل لفريق الجودة، وحثهم على بذل المزيد من الجهد لتحقيق أفضل النتائج والحصول على الاعتماد.

وشهد اللقاء حضور ابتسام درويش، مدير إدارة الجودة وأعضاء الدعم الفني وفريق الجودة بروضة سموحة، وتم خلال اللقاء مناقشة سبل تطوير العمل في مجال الجودة وتذليل العقبات التي تواجه المعاهد في مسيرتها نحو الحصول على الاعتماد.

وخلال انعقاد ورشة عمل (إعداد وثائق المراجعة الخارجية) في معمل الكمبيوتر التعليمي، أكد أيمن جاويش، على أهمية دور إدارة الجودة والدعم الفني في رفع كفاءة العملية التعليمية وتطوير أداء المعلمين والطلاب، مشددًا على ضرورة توفير كافة الإمكانيات اللازمة لتحقيق هذا الهدف. من جانبها، أعربت مديرة الجودة عن شكرها وتقديرها للأستاذ أيمن جاويش على زيارته ودعمه، مؤكدة عزمها وفريق الدعم الفني على العمل بكل جدية لتحقيق الأهداف المرجوة.