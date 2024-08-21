مستشفى قنا العام يعقد امتحانا نظريا للمتقدمين لشغل وظيفة صيدلى إكلينيكى

قنا صابر سعيد

أعلن الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، عقد الامتحان النظري للمتقدمين لشغل وظيفة صيدلي إكلينيكي بعدد من مستشفيات مديرية الشؤون الصحية، وذلك بمقر مستشفي قنا العام، وحضر المتقدمون للامتحان من مستشفيات "قنا العام، حميات قنا، حميات نجع حمادي ،نجع حمادي العام ،فرشوط المركزي"

وأكد الديب، دعم إدارة المستشفى لأي فعالية تخص أنشطة الصيدلة الإكلينيكية بما يساهم في تحسين الاستخدام الرشيد للدواء والخدمة الطبية المقدمة للمرضي.

يذكر أنه جاء ذلك تحت إشراف ومتابعة أسماء محمد مصطفى، مدير إدارة الصيدلة بقنا، الدكتور عبدالسلام تميرك، والدكتور رضوي سعد، مفتشي الصيدلة الإكلينيكية بإدارة الصيدلة بقنا، والدكتور رقية مصطفي ،رئيس قسم الصيدلة الإكلينيكية بمستشفى قنا العام.