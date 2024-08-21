مركز التدريب القضائى يختتم فعاليات ورشة "إشكاليات قضايا الشهر العقارى"

كتب عبد الله محمود

اختتم مركز التدريب القضائى برئاسة المستشار أيمن نبيل، اليوم الأربعاء، فَعَّاليات ورشة عمل تحت عنوان "إشكاليات قضايا الشهر العقارى"، والتى جرى عقدها على مدار يومى 20، 21 أغسطس الجارى، بمشاركة عدد "31” عضوًا من أعضاء النيابة الإدارية من النيابات ذات الاختصاص بتحقيقات قضايا الشهر العقاري.

واستهلت فعاليات الختام بكلمة ألقاها المستشار أيمن نبيل مدير مركز التدريب القضائي، نقل فيها تحيات معالى المستشار عبد الراضى صِدِّيق رئيس الهيئة، للأعضاء المشاركين، وتمنيات سيادته بأن تكون تلك الدورة قد أتت بثمارها من خلال حصول المشاركين على أكبر قدر من المعلومات فى تلك النوعية من القضايا، وحث سيادته السيدات والسادة الأعضاء على ضرورة الاطلاع والبحث فى كل ما هو مستحدث فى قانون الشهر العقارى وتعديلاته، بما من شأنه تمكينهم من أداء رسالتهم السامية على الوجه الأكمل وتحقيق العدالة الناجزة.

كما قدم خالص التحية والشكر لمعالى المستشار يوسف الكومى مساعد وزير العدل لقطاع الشهر العقارى والتوثيق بوزارة العدل على التعاون المثمر من خلال المشاركة فى تنظيم ورشة العمل وإثرائها بالمادة العلمية المتخصصة فى مجال قانون الشهر العقارى وتعديلاته.

كما أكد على حرص مركز التدريب القضائى على تنفيذ توجيهات معالى المستشار عبد الراضى صِدِّيق رئيس الهيئة، بالاهتمام بتنظيم مثل تلك الدورات المتخصصة، خاصة فى ظل وجود العديد من الإشكاليات القانونية فيما يخص تطبيق أحكام القانون خاصة ما يتعلق بإجراءات نقل الملكية والتسجيل، لذا جاء تنظيم هذه الدورة لإجلاء تلك الإشكاليات، وطرح أوجه حلولها القانونية فى ظل أحكام قانون الشهر العقارى وتعديلاته.

ومن جانبه، أعرب المستشار يوسف الكومى مساعد وزير العدل لقطاع الشهر العقارى والتوثيق بوزارة العدل، خالص تقديره لمعالى المستشار عبد الراضى صِدِّيق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وثَمَّنَ جهود سيادته فى الاهتمام بدعم قدرات السادة أعضاء النيابة الإدارية فى كافة الموضوعات القانونية والثقافية.

وشدد الكومى على أهمية موضوع ورشة العمل على المستويين القضائى والعملى، وأثنى سيادته على تجاوب المشاركين فى المحاضرتين اللتين تفضل بإلقائهما خلال فعاليات ورشة العمل.

جدير بالذكر أن برنامج ورشة العمل قد شمل سلسلة من المحاضرات التى تفضل بإلقائها نخبة من السادة المحاضرين على النحو التالى وفقًا للترتيب الزمني:

المستشار الدكتور أسامة عبد الوهاب نائب رئيس الهيئة وعضو المكتب الفنى لقطاع صندوق الخدمات الصحية بوزارة العدل.

الدكتور خالد عبد العاطى عضو المكتب الفنى لقطاع الشهر العقارى والتوثيق بوزارة العدل.

المستشار يوسف الكومى مساعد وزير العدل لقطاع الشهر العقارى والتوثيق بوزارة العدل.

وفى ختام فعاليات اليوم تم تسليم الحضور شهادات المشاركة فى ورشة العمل.